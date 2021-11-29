ADH Yoğun Bakım Doktoru Onbaşı isyan etti

Acil Durum Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlusu Doktor Şükrü Onbaşı, aşılanma konusunda adeta isyan ederek “torunlarına kadar tüm aile aşılı ancak bazı yaşlı kişileri kimse aşıya getirmiyor. Bu kişiler yoğun bakımda karşımıza çıkıyor” dedi.

Acil Durum Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlusu Doktor Şükrü Onbaşı, yoğun bakımda tedavi gören Kovid-19 hastaları ve yaşanan sıkıntılarla ilgili HABER KIBRIS'a bilgi verdi.

Yoğun bakımda bu sabah itibarı ile 3 yatağın boş kaldığını belirten Onbaşı, 14 hastanın entübe edildiğini kaydetti.

Yoğun bakımda servisinde personel eksikliğine de dikkat çeken Onbaşı, "Biz hazırlığımızı Temmuz itibarı ile başlattık. 12 yeni yoğun bakım ünitesi kazandırdık. Cihaz yetmez, bunun personelle desteklenmesi lazım. Aylardır taleplerimizi iletiyoruz. Her iki bakana da ilettik. Ben şahsen yazılı olarak da 12 hemşire talep ettim.

Fazla iş yüküne razı hemşire arkadaşlarımız var ama sonuç alınamadı.Yoğun bakım dolarsa ne olacak inanın düşünmek bile istemiyorum. Şu anda hastaları riske etmekten korkuyoruz. Bu çözümler ideal değil. İdeal olan, yeni yoğun bakım ünitesinin personel dahil tüm eksiklerinin giderilmesidir." diye konuştu.

"AKTİF VAKALARIN TAMAMI YOĞUN BAKIM RİSKİ TAŞIYOR"

Bugün aktif vaka sayısının 3 bin 200 civarında olduğunu belirten Onbaşı, Çocuk hastalar hariç, tamamı yoğun bakım riski taşıdığını kaydetti.

"AŞIYA GELEMİYORSA YAŞLI İNSANLAR, AŞI AYAĞINA GİDEBİLMELİ"

Onbaşı, "Halen aşı karşıtları var, ailesi tarafından ihmal edilen yaşlı insanlarımız var. Düşkün insanlar var, torunlarına kadar tüm aile aşılı, elinden tutup dedeyi aşıya götüren yok. Aşıya gelemiyorsa yaşlı insanlar, aşı ayağına gidebilmeli.30 sene önce bu sistem varken ülkede, şu an maalesef halen ayağına aşı götüremediğimiz insanlar var." diye konuştu

Onbaşı, çift doz Sinovac üzerinden 3 ay geçenlerin, yeni aşı olmasının talep edildiğini hatırlarak," Şimdi hatırlatma dozu için otoriteler, MRNa aşısı öneriyor. Gözlemsel olarak ben üçüncü dozun Sinovac olmasını önermiyorum. Dördüncü doz konusunda ise net veriler yok, burada doktorların tavsiyesi önemlidir." dedi.

"BASİT İLAÇLARI BİLE BULAMIYORUZ"

Ülkede yaşanan ilaç eksikliğine de değinen Onbaşı, "İlaç sorunu ciddi bir kısır döngü. Basit malzemeler, basit ilaçları bile bulamıyoruz tedavi sürecinde. Spesifik özel malzemeler var, yoğun bakım, MS, kanser hastaları için mesela... Son bir yıldır ciddi eksikliğini hissediyoruz. Bu global bir kriz. Ancak bizde nüfus az, bunu doğru planlamak gerekiyor. İlaç maliyetleri de ciddi oranda artıyor." dedi.

Tıbbi cihaz konusunda da sıkıntı yaşandığına dikkat çeken Onbaşı, "Cihazların, sarf malzemeleri var. Bunlarda da ciddi sıkıntılar yaşamaya başladık. Bunları tedarik etmek devlet için büyük bir meblağ değil" dedi.

İş insanlarına çağrı yapan Onbaşı, ülkenin kapanmaması için, toplumsal bir seferberliğe ihtiyaç olduğu vurguladı.

"AŞI KONUSUNDA TAVİZ VERİLMEMELİ"

Onbaşı sözlerinin devamında "Maalesef vatandaşlarımızın bu noktada çok dikkatli olması lazım. Ciddi şekilde korunanlar yanında, maalesef boş vermiş vatandaş sayısı da fazla. Aşı konusunda taviz verilmemeli. AdaPass ciddi bir şekilde kullanılmalı. Ha, ülke kapansın deniliyorsa, bizi bozmaz. Biz 20 günde ülkeyi toparlarız. Ama biz de bu ülkede yaşıyoruz, ülke kapanmadan, en az maddi- manevi kayıpla bu dönemden geçmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

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29/11/2021 13:45