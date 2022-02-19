Adı aynı, huyu benzemez inşallah

Bilirsiniz, doğan çocuğa, dedesinin veya nenesinin ismini vermek de geleneklerimizdendir.

Son zamanlarda bu biraz bozulsa ve bebekleri olanlar, “Biz çocuğumuza yeni isim koyacağız” deyip, isminin konulmasını bekleyen anne- babayı üzse de halen geleneği sürdürenler var…

Anne veya babanın ismini koyarlar koymasına da bazen ismi konulan kişinin kötü huyları akla gelir ve “İsmi aynı, huyu benzemez inşallah” denilir.

Başka bazı isim benzerliklerinde de zaman zaman “huyu benzemesin inşallah” sözünü duymuşsunuzdur.

İşte ismi eski, kendisi yeni koalisyon hükümeti de işte tam o misal…

UBP-DP-YDP yeni koalisyon hükümeti ile UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin ismi tıpatıp aynı.

Azınlık hükümetinin ülke insanına yaşattığı sorunlar, fiyaskolar, başarısızlıklar malum, o yüzden yeni koalisyon için “İsmi aynı, huyu benzemez inşallah” diyorum.

Seçim yapıldı, değişim beklendi ama yine aynı partilerle koalisyon kuruldu.

Sosyal medyada, en çok kullanılan sözlerden oldu; “Fasulyenin yahnisi gitti geldi aynısı” sözü…

Bir farkı var bu kez ortakların; büyük ortağın sayısı 19 değil artık 24; hükümet artık azınlık değil, toplam sayısı 29…

Sayı 29 olduğu için azınlık hükümetinde olduğu gibi mecliste bazı milletvekillerinin nisap sorunu yaşatmayacağı, başbakana şantajlar, tehditler yapılmayacağı düşünülüyor.

Evet o kadar kolay değil artık nisap sorunu yaratmak ama hem küçük ortaklarda hem de UBP’de memnuniyetsiz vekillerin hiç sorun yaşatmayacağının da garantisi yok…

Nisap meselesini bir tarafa bırakırsak, azınlık hükümeti gerçekten kötü bir hükümetti.

Sorunlara çözüm bulmaktan aciz, yasaları, anayasayı delmeye çalışan, ülkeyi neredeyse cehenneme çeviren bir hükümet.

Kendilerinin belirlediği ve sayıları yettiği halde meclis başkanını bile seçemeyip, tarihe geçen bir hükümet…

Pandemi mücadelesine büyük çelişkiler yaşayan, bu amaç için yapılan istihdamları bile partizanca yapan bir hükümet…

“Tasarruf yapacağım” diye anayasaya aykırı hayat pahalılığını vermemek için yasa gücünde kararname yapan hükümet…

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nu (KIB-TEK) birçok fiyaskoyla günlerce gündemde tutan, zarar ettiren, krize sokan, batıran, ülkenin karanlığa gömülmesine neden olan hükümet…

Öngörüsüzlükleri ve yanlış icraatlarıyla akaryakıt krizi yaşanmasına, benzincilerde kuyruklar oluşmasına neden olan hükümet…

Yine yanlış icraatlarıyla ülkede tüp gaz sorunu yaşanmasına, insanların tüp gaz bulamamasına, gaz ithalatçılarından birisinin piyasadan çekilmesine, birçok bakkal ve marketin tüp gaz satmaktan vazgeçmesine neden olan hükümet…

Pandeminin ekonomiye getirdiği sorunlara çözüm bulamayan, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, esnafın “hibe” beklentilerine cevap veremeyen hükümet…

Devletin yapması gereken ödemelerde hep geç kalan, ödeme güçlüğü çeken, devletle çalışan işletmeleri batıran hükümet…

Zaten çok ciddi maddi zorluklar yaşayan belediyelere devlet desteğini azaltıp, tam batmalarına neden olan hükümet…

Sendika ve sivil toplum örgütlerine ödenen üyelik aidatlarından kesinti yapılmasını düzenleyen yasa tasarısı yapmaya kalkışan hükümet…

Hayat pahalılığına çare bulamayan, piyasanın ucuzlaması için hiçbir şey yapmayan, yapamayan hükümet…

Pandemi için çaba harcadığı iddiasıyla diğer sağlık hizmetlerini aksatan, aylardır ilaç sorununa çare bulamayan, kanser başta olmak üzere ciddi sağlık sorunu bulunan vatandaşları mağdur eden hükümet…

Küçük ortaklara bağlı kurum ve dairelerde yaşattığı sorunlarla sürekli gündemde olan, seçim yasaklarının içinde bile kurumlara istihdam yapmak için bastıran ortağa dur diyemeyen bir hükümet…

Daha birçok sorun, sıkıntı yaşattı azınlık hükümeti, yazmakla bitmez, sayfalar sığmaz…

Azınlık hükümeti, devam eden kronik sorunlarla ilgili zaten hiçbir şey yapmadı, kronik sorunların daha da atmasına neden oldu…

Adı eski, kendisi yeni hükümet, bu başarısızlıkları tekrarlamamak zorundadır, daha başarılı olmak zorundadır, üstelik koalisyonun üç partisi de seçim sürecinde birçok vaatte bulunmuştur, yasalar, reformlar yapılacağı sözü vermiştir, bunları yapmak zorundadır…

Koalisyonda partilerin ismi aynı, vekillerin birçoğu da aynı, muhtemelen başarısız bulduğumuz bazı bakanlar da yine görev alacak…

Böyle bir ortamda mucize beklemek mümkün mü? Pek değil tabii… Hade önyargılı olmayalım, biz yine de iyi işler başarmalarını bekleyelim, “huyu benzemesin” diyelim bakalım…

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19/02/2022 22:29