Adı Fenerbahçe'yle anılan orta saha Suudi Arabistan'a gitti

Fenerbahçe'ye de yazılan Brezilyalı orta saha oyuncusu Alexsander, Al-Ahli'ye transfer oldu. Suudi Arabistan ekibi, Alexsander'in transferini resmen duyurdu.

ads ads ads ads
21/08/2024

ads
Adı Fenerbahçe'yle anılan orta saha Suudi Arabistan'a gitti

Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edilen Alexsander'in yeni rotası Suudi Arabistan oldu.

Al-Ahli, Fluminense'den Alexsander'i renklerine bağladığını resmen duyurdu. 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, 3 yıl boyunca Al-Ahli'nin başarısı için ter dökecek.

Fluminense altyapısında yetişen Alexsander, geçtiğimiz sezon 26 maça çıkıp 1 asistlik katkı verdi.

21/08/2024 11:33
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Fenerbahçe’, Suudi Arabistan, haber, spor
MANŞETLER

HK SPOR

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.