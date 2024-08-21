Adı Fenerbahçe'yle anılan orta saha Suudi Arabistan'a gitti

Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edilen Alexsander'in yeni rotası Suudi Arabistan oldu.



Al-Ahli, Fluminense'den Alexsander'i renklerine bağladığını resmen duyurdu. 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, 3 yıl boyunca Al-Ahli'nin başarısı için ter dökecek.



Fluminense altyapısında yetişen Alexsander, geçtiğimiz sezon 26 maça çıkıp 1 asistlik katkı verdi.

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