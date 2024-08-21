Adı Fenerbahçe'yle anılan orta saha Suudi Arabistan'a gitti
Fenerbahçe'ye de yazılan Brezilyalı orta saha oyuncusu Alexsander, Al-Ahli'ye transfer oldu. Suudi Arabistan ekibi, Alexsander'in transferini resmen duyurdu.
21/08/2024
Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edilen Alexsander'in yeni rotası Suudi Arabistan oldu.
Al-Ahli, Fluminense'den Alexsander'i renklerine bağladığını resmen duyurdu. 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, 3 yıl boyunca Al-Ahli'nin başarısı için ter dökecek.
Fluminense altyapısında yetişen Alexsander, geçtiğimiz sezon 26 maça çıkıp 1 asistlik katkı verdi.