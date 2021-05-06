Adı konulmadan hayatını kaybetti

Hayatını kaybeden bebeğe otopsi yapıldı soruşturma sürüyor

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06/05/2021

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Adı konulmadan hayatını kaybetti

Gazimağusa Devlet Hastanesinde 04.05.2021 tarihinde doğum sonrası düzensiz kalp atışı nedeniyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildiği sırada yaşamını yitiren isimsiz kız bebeğinin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespit için kan ve doku örnekleri alındı. Polis basın subaylığı tarafından verilen bilgiye göre bebeğin kesin ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belirlenecek. Soruşturma devam etmektedir.

06/05/2021 10:40
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