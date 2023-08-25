ADİDAS Dereboyu Yeni konsepti ile açıldı

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25/08/2023

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ADİDAS Dereboyu Yeni konsepti ile açıldı

Lefkoşa  Dereboyu'nda dünyanın lider spor markalarından biri olan ADIDAS, yenilenmiş bir konseptle Lefkoşa Dereboyu'nda kapılarını yeniden açtı.

Yenilenen mağaza, modern tasarımı ve geniş ürün yelpazesi ile spor tutkunlarına ve şıklığı sevenlere hitap ediyor. ADIDAS Dereboyu mağazası, spor ayakkabılarından giyim ürünlerine, spor ekipmanlarından aksesuarlara kadar geniş bir ürün yelpazesi sunarak her yaş grubuna ve spor dalına hitap ediyor.

ADIDAS Dereboyu mağazası yetkilileri, bu yenilenmiş mağaza konsepti ile KKTC halkının ve ziyaretçilerin spor ve yaşam tarzı ihtiyaçlarına daha iyi yanıt vereceklerine inandıklarını ifade ediyor.

25/08/2023 21:28
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TAGS: ADİDAS, Dereboyu, haber
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