Adil Onalt, Hayvan Üreticileri Birliği Başkanlığına Adaylığını Açıkladı

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Genel Sekreteri Adil Onalt, 22 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirecek genel kurulda başkanlığa aday olduğunu düzenledi basın toplantısıyla açıkladı.

Birlik binası önünde çok sayıda üreticinin desteğiyle düzenlediği basın toplantısında eski başkanların tümüne teşekkür eden Onalt, hayvan üreticilerinin bugünlere gelmesinde eski başkanların büyük emeği olduğunu söyledi.

Genel kurula birlik ve bütünlük içerisinde gitmeyi hedeflediklerini ancak 26 Şubat tarihinde mevcut Başkan Mustafa Naimoğulları’nın düzenlediği basın toplantısındaki konuşmasını üzülerek takip ettiğini ifade eden Onalt, “başkanımızın yaptığı açıklama bizi üzdü” dedi. “Burası yedi bin kişilik bir ailedir, bizlerin kimseye gönül başı yoktur” diyen Onalt, kendisini şiddet uygulamakla suçlayan Naimoğulları’na “ben şiddet yanlısı bir insan değilim. Tüm üretici arkadaşlar beni tanır, nasıl birisi olduğumu bilir” şeklinde cevap vererek şiddet uyguladığı yönündeki iddiaları reddetti.

Aday olma kararını 3 yıl önce aldığını ancak Naimoğulları’nın kendisine gelerek aday olmamasını istediğini belirten Onalt, “Başkan 3 yıl önce bana geldi, son kez aday olacağını ve sonrasında koltuğu gençlere bırakacağını söyledi” dedi. Normal olarak önlerindeki genel kurulda Naimoğulları’nın aday olmayacağını düşündüklerini ancak bunun yerine Naimoğulları’nın basın toplantısı düzenleyerek 20 yıllık emeğimini yerle bir etmeye çalıştığını ifade eden Onalt, “Başkan bana etmedi ama ben ona 20 yıllık hakkımı helal ediyorum” söyleminde bulundu.

Onalt, birlik tabelasını indirmeye kimsenin gücünün yetmediğini ve yetmeyeceğini söylerken, üreticiler ayakta durduğu sürece bu birliğin sonsuza dek yaşayacağını ifade etti. Birliğin yenilenmeye ihtiyacı olduğunun altını çizen Onalt, ben Durmuş Onlat’ın oğluyum, kimsenin adamı değilim” dedi. “Hakkımda eylemlerden dolayı 16 dava var, ben kimin adamıyım ki bu kadar dava ile uğraşıyorum” diye çıkışan Onalt, 22 marttaki seçimlerde başkan adaylığını resmen açıkladığını belirtti. Onalt ayrıca Naimoğulları’nın kendisine geldiğini ve son kez aday olmak istediğini belirttiğini, önümüzdeki seçimlerde aday olacağını söylediğini ifade ederken, böyle ahlaksız tekliflere karşı olduğunu ifade etti. Birliği kimsenin siyasete girmek için basamak olarak kullanamayacağını söyleyen Onalt, birlik kapısından içeri giren herkesin siyasi kimliğini bir kenara bırakması gerekliliğini savundu.

Tek beklentimiz büyüğümüz olarak diğer eski başkanlarımız gibi burada bize destek olmasıydı. Halen daha başkanımızdır.



Basın toplantısında gelen soru üzerine konuşma yapan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Çetereisi, “Başkan adayımız Adil Onalt’tır” dedi ve Naimoğulları’nın düzenlediği basın toplantısını eleştirdi. Çetereisi, kimsenin birliklerini babasının malı gibi kullanamayacağı uyarısında bulunurken, Naimoğulları’nın konuşmasının son derece kışkırtıcı olduğunu sözlerine ekledi. Naimoğulları’nın basın toplantısında gençlere birliklerine sahip çıkması çağrısı yaptığını hatırlatan Çetereisi, “bizler de gençler olarak birliğimize sahip çıkmaya geldik. Yeni kan ve yeni projelerle bu birliği canlandırmak için buradayız. Tüm üreticileri de destek olmaya bekliyoruz” dedi.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği eski Başkanlarından Ali Osman Can, iki aday arasında herhangi bir tartışma olmadığını, bunun bir bayrak yarışı olduğunu ve aile içerisinde küçük çekişmeler olabileceğini söylerken, önemli olanın gönülleri kırmadan genel kurulu tamamlamak olduğunu söyledi. Adil Onalt’ın genç ve çalışkan bir üretici olduğunu ve emeği ile zamanını asla açılmadığını ifade eden Can, 22’sindeki genel kurulda Onalt’ı destekleyeceklerini ifade etti. Can ayrıca yönetim kurulu üyeliği ve başkanlık yapmış bir kişi olarak birliğin kimsenin babasının malı olmadığını, 1-2 en fazla 3 dönem başkanlık yapanın artık yerini gençlere bırakması gerektiğini dile getirirken, son seçimde Naimoğulları’nı çok yorgun gördüğünü söyledi ve bu nedenle Adil Onalt’ı destekleyeceğini belirtti.