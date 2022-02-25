Adil Uçar 1 ay yok

AKSA Süper Lig'in lideri Mağusa Türk Gücü'nde Adil Uçar'ın sakatlığının ciddi olduğu açıklandı.

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25/02/2022

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Adil Uçar 1 ay yok

AKSA Süper Lig'in lideri Mağusa Türk Gücü'nde Adil Uçar'ın sakatlığının ciddi olduğu açıklandı.

Mesarya ile oynanan Nicosia Gruop Kıbrıs Kupası çeyrek final ilk maçında 78.dakikada sakatlanan tecrübeli futbolcunun kasığındaki kaslarda yırtık olduğu tespit edildi. 

Tedaviye başlayan Dr. Nevzad Denerel, dört hafta sonra Adil'in müsabaka oynayabileceğini belirtti.

27 Şubat Pazar günü yine Mesarya deplasmanına çıkacak sarı yeşillilerde Adil Uçar'ın yerine kardeşi Halil Uçar'ın görev yapması bekleniyor.

25/02/2022 16:52
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TAGS: Adil Uçar
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