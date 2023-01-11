Adil Uçar sezonu kapattı

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11/01/2023

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Adil Uçar sezonu kapattı

M. Değirmenlik'in Antalya kampında son güne girilirken Adil Uçar'ın geçirdiği ciddi sakatlık ile sezonu kapatması keyifleri kaçırdı.
Tecrübeli futbolcunun topa sert  vurduğu pızisyonda üst adalesinde kopma olması nedeniyle  İstanbul'a gittiği ve MR sonuçlarının alındığı öğrenildi.
Muayene sonucu ameliyat gerektiği ve yaklaşık altı ay sahalardan uzak kalınacağı raporu sonrası Adil ülkemize döndü.
Doktoru Nevzat Denerel'in kontrollerini yarın tamamlayarak rapor vereceği Adil uzun süre sahalardan uzak kalacak.

11/01/2023 23:00
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TAGS: Adil Uçar sezonu kapattı
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