Adım başı ölü balık…

Haber Kıbrıs-Özel

Süveyş kanalının Akdeniz’e açılması ile birlikte istilacı bir tür olan Balon balıkları yıllardır ülke balıkçılarına büyük zarar veriyor.

Çok hızlı türeyen ve deniz ekosistemine ciddi zarar veren Balon balıklarının kontrol altına alınması için “Balon balığının kuyruğunu getirene 5 TL uygulaması” yürürlüğe girdi.

Teşvik kapsamında KKTC’deki balıkçılar yakaladıkları Balon balıklarının kuyruğunu kesiyor ancak bu durum başka bir probleme neden oluyor.

Ülkemizin birçok sahilinde son zamanlarda onlarca kuyruğu kesilmiş Balon balığı görmek mümkün. Bazı sorumsuz balıkçılar yakaladıkları Balon balıklarını itilaf etmek yerine denize atmayı tercih ediyor.

Sahillere ulaşan Balon balıkları hem kötü koku yayıyor hem de diğer türler için ayrı bir tehdit oluşturuyor.

Balon balığı etinde bulundurduğu tetrodotoksin (TTX) adı verilen bir nörotoksin içerdiğinden ötürü tüketilemiyor. Ancak ölü Balon balıkları başı boş hayvanlar tarafından yenildiğinde ölümlerine neden olabiliyor.

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16/05/2021 11:38