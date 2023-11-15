Adıyaman'da 3,4 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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15/11/2023

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Adıyaman'da 3,4 büyüklüğünde deprem


AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 23.24'te merkez üssü Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi olan 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

Depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

15/11/2023 08:40
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TAGS: adıyaman, haber, kıbrıs
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