Adıyaman'da 3,4 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 23.24'te merkez üssü Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi olan 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

Depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.