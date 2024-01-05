Adıyaman'da 6. tanık dinlendi

Adıyaman Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden İsias davasında Ahmet Bozkurt ve ailesinin şoförlüğünü yapan Bahaddin Ateş altıncı tanık olarak dinlendi.

Ateş ifadesinde sanıklarla bir akrabalığı olmadığını söyledi. Ahmet Bozkurt’un getir-götür işlerini yaptığını kaydeden Ateş, Ahmet Bozkurt’un otelin patronu olduğunu, Efe Bozkurt’un da 2022 yılında geldiğini belirterek, Mehmet Fatih Bozkurt’un ise Renault’ta çalışırken satın alma işlerine baktığını kaydetti.

“Ahmet Bozkurt’tan habersiz bir çivi bile çakılmazdı” diyen Ateş, otelde maaşlı çalışan Efe Bozkurt’un 2022’den deprem gününe kadar otele baktığını belirtti.

Müşteki avukatlarının sorularını yanıtlayan tanık, Efe Bozkurt’a düğünden yaklaşık bir ay önce Adıyaman’da ev açıldığını ve orada kaldığını söyledi.

Ateş, Efe Bozkurt’un verdiği ifadede kendisini tanımadığını söylediğinin hatırlatılması üzerine, “Neden öyle bir şey söyledi ki? Tanımaması mümkün değil“ dedi.

Kendisinin Renault’tan maaş aldığını belirten Ateş, Ulviye Bozkurt’un da şoförlüğünü yaptığını ancak kızlara şoförlük yapmadığını kaydetti.

Sanık Ahmet Bozkurt’un sorularını da yanıtlayan tanık, Efe Bozkurt’un birebir şoförlüğünü yapmadığını sadece havalimanından alıp getirdiğini söyledi. Ateş, kendisine bir araç tahsisi edilmediğini belirtti.