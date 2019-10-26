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Adıyaman'da iki kadın ölü bulundu

Adıyaman'da iki kadın pompalı tüfekle vurulmuş halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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26/10/2019
HK

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Adıyaman'da iki kadın ölü bulundu

Adıyaman'da Cumhuriyet mahallesinden silah sesi yükseldiğini duyan vatandaşlar, jandarma ve ambulans çağırdı.

Olay yerine giden ekipler, 21 yaşındaki Cansu Güven ile 23 yaşındaki Songül Önemli'yi göğsünden vurulmuş halde buldu. İkisi de kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tartışma sırasında Songül Önemli'nin tüfeğinin yanlışlıkla ateşlenmesi sonucu iki kadının da vurulduğu öne sürüldü.

Önemli'nin, kadını öldürüp daha sonra yaşamına son vermiş olabileceği ihtimali de araştırılıyor.

26/10/2019 12:05
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TAGS: haber, kıbrıs, Adıyaman, türkiye
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