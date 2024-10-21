Adıyaman’da Şampiyon Melekler için anlamlı açılış 

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21/10/2024

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Adıyaman’da Şampiyon Melekler için anlamlı açılış 

Adıyaman’da yarın yapılacak 4.  İsias duruşması öncesi Şampiyon Melekler’in anısına anlamlı bir açılış  gerçekleştirildi.

Adıyaman Merkez Vatan İlköğretim Okulu’nda Şampiyon Melekler Kütüphanesi, Şampiyon Meleklerin ailelerin katılımı ile açıldı.

Kütüphane, İstanbul Ataköy Spor Kulübü’nce Şampiyon Melekler için düzenlenen bağış gecesinde elde edilen gelirle hayata geçirildi.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, Yönetim Kurulu Üyeleri ve ailelerden oluşan bir heyet ile birlikte bugün okulu ziyaret ederek, kütüphaneye kitap bağışında bulundu.

21/10/2024 15:39
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TAGS: haber, kıbrıs
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