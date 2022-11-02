Adli Tıp Uzmanı İdris Deniz dinlendi

Girne’ye bağlı Çatalköy’de 8 Şubat 2022 tarihinde meydana gelen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Halil Falyalı ve Murat Demirtaş cinayetinin sanıkları Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç dün yeniden geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı.

İddia makamı adına davayı yürüten Savcı Ali Hidayet, Adli Tıp Uzmanı İdris Deniz’i tanık kürsüsüne çıkardı. Deniz Falyalı ve Demirtaş’a yapılan otopsinin raporlarını, ölüm nedenlerine dair belgeyi emare olarak sundu. Deniz, Falyalı’nın vücudunda 24 ateşli silah yaralanması olduğunu, toplam 11 adet mermi çekirdeği çıkarıldığını söyledi. eniz, Demirtaş’ın ölüm nedenini ise ateşli silah yaralanması sonucu kafa kemikleri parçalı kırıkları, beyin doku yaralanması, iç organ yaralanmaları, iç ve dış kanamalar olduğunu kaydetti.

Deniz, Demirtaş’ın kafasının tanınmayacak şekilde deformasyona uğradığını, onun vücudundan da 9 adet mermi yarası tespit edildiğini söyledi.

Tanığın dinlenmesinin ardından duruşma 3 Kasım saat 13.30’a ertelendi.

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02/11/2022 18:57