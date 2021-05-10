Adliyenin ikinci katından atlayarak intihar etti

Gazimağusa Belediyesi’nden emekli Ahmet Çetin 2 yıl önce yerleştiği Mersin Erdemli’de eşi Semra Çetin’i öldürdükten sonra yakalanıp mahkemeye çıkarılmak için getirildiği Erdemli Adliyesinde ikinci kattan atlayarak intihar etti

Geçen hafta tartıştığı eşi Semra Çetin’i öldüren Ahmet Çetin, üç gün önce mahkemeye çıkarılmak için getirildiği Erdemli Adliyesinde bir anda kendini ikinci kattan atarak intihar etti.

Ağır yaralı olarak tedaviye alınan Çetin, dün akşam yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre; katil zanlısı Ahmet Çetin’in kız kardeşi Halime Çetin’in de KKTC’de 4 Ekim 2017’de birlikte yaşadığı Hayrettin Özcömert tarafından av tüfeği ile vurularak öldürüldü. Özcömert’in de olay sonrası intihara teşebbüs ettiği ve kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından tutuklandığı öğrenildi.

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10/05/2021 16:51