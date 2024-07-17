Lefke'de Adnan Doğruyol başkan adaylığını açıkladı.

Üç kez ertelenen genel kurulda yaşanan kaos nedeniyle Cuma gününe ertelenen kurul başkanlık seçimi maddesiyle toplanacak.

Geçtiğimiz gün Hasip Avcıoğulları'nın yönetimini oluşturamaması nedeniyle ertelenen genel kurul sonrası Adnan Doğruyol'un başkanlık görevine devam etmesi noktasında yoğun taleplerde bulunuldu.

Beş yıl Lefke Kulübü'nde başkanlık görevini yürüten Adnan Doğruyol camianın birliğinin sağlanması adına elini taşın altına koyarak başkanlık başvurusunda bulundu. Son dakika Salih Avcıoğulları'nın da başkanlığa aday olduğu açıklandı.

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