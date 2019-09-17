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Adnan Menderes idam edilişinin 58'inci yıl dönümünde anıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin merhum Başbakanı Adnan Menderes, idam edilişinin 58. yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı

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17/09/2019

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Adnan Menderes idam edilişinin 58'inci yıl dönümünde anıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin Merhum Başbakanı Adnan Menderes'in idam edilişinin 58. yıl dönümü nedeniyle Topkapı'da bulunan Anıt Mezar'da düzenlenen tören okunan Kur'an-ı Kerim ile başladı.

Törene katılan TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Merhum Başbakan Menderes'le birlikte Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmet ve minnetle andığını söyledi.


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TAGS: Adnan Menderes idam edilişinin 58’inci yıl dönümünde anıldı, haber, kıbrıs,
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