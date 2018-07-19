Adnan Oktar, cezaevine gönderildi

Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen ve geçen hafta gözaltına alınan Adnan Oktar çıkarıldığı mahmede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adnan Oktar'la beraber soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 96'ya çıktı. 74 şüphelinin sorgusu devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile geçen hafta Çarşamba günü beş ilde Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyon kapsamında 187 kişi gözaltına alınmıştı. 187 kişiden 183'ü emniyet işlemlerinin ardından iki ayrı grup olarak adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilenden de aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 176 kişi "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Çocukların cinsel istismarı", "Cinsel saldırı" dahil birçok suçlamadan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, sorgusunu bitirdiği 40 şüpheliden Adnan Oktar ile beraber 39'unun tutuklanmasına karar verirken, 2 şüpheliyi de adli kontrol tedbiri ile serbest bıraktı. 135 şüphelinin mahkemedeki sorgusu sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Oktar'ı "örgüt lideri" olarak tanımlamış, 30'dan fazla şüphelinin "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, Çocuğun cinsel istismarı, Nitelikli Cinsel Saldırı, Şantaj, Malvarlığı değerlerini yurtdışına çıkarma, Cebir, şiddet ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından" tutuklanmalarını istemişti.

Adliyeye sevk edilen kişilerin ifade işlemleri için Terör ve Organize Suçlar bürosundan 40 savcı görevlendirildi.

GRUP 'ADNAN OKTAR SUÇ ÖRGÜTÜ' OLARAK TANIMLANDI

Operasyonun başlamasının ardından yapılan açıklamada, soruşturmanın hedefindeki grup "Adnan Oktar Suç Örgütü" olarak tanımlandı.

Soruşturmaya konu suçlar şöyle sıralanmıştı:

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı, reşit olmayanla cinsel ilişki, çocuğun kaçırılması veya alıkonulması cinsel taciz, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, siyasi ve askeri casusluk, dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, özel hayatın gizliliğini ihlal, resmi belgede sahtecilik, terörle mücadele kanununa muhalefet, tehdit, cebir, iftira, halkı askerlikten soğutma, hakaret, suç uydurma, yalan tanıklık, nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefet, vergi usul kanununa muhalefet, rüşvet, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, eziyet, kişisel verilerin kaydedilmesi siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin engellenmesine dair kanuna muhalefet."

Adnan Oktar, kendisine yönelik suçlamaları reddediyor ve bu operasyonu "İngiliz derin devletinin bir oyunu" olarak tanımlıyor.