Adnan Oktar davasında karar açıklandı

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik 78'i tutuklu 236 sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti, kararını açıkladı.

ads
11/01/2021

ads
Adnan Oktar davasında karar açıklandı

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik 78'i tutuklu 236 sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti, kararını açıkladı.

Adnan Oktar suç örgütü davasında örgüt lideri Adnan Oktar, cinsel saldırı, çocuğun cinsel istismarı, kişisel verilerin kaydedilmesi, şiddet kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, siyasal ve askeri casusluk suçuna teşebbüs, nitelikli dolandırıcılık ve kaçakçılık gibi suçlardan bin yılı aşkın hapis cezasına çarptırıldı.

AYRINTILAR GELİYOR...

11/01/2021 12:23
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Adnan Oktar, kedicikler, organize suç örgütü
MANŞETLER

HK TÜRKİYE

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.