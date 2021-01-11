Adnan Oktar davasında karar açıklandı

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik 78'i tutuklu 236 sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti, kararını açıkladı.

Adnan Oktar suç örgütü davasında örgüt lideri Adnan Oktar, cinsel saldırı, çocuğun cinsel istismarı, kişisel verilerin kaydedilmesi, şiddet kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, siyasal ve askeri casusluk suçuna teşebbüs, nitelikli dolandırıcılık ve kaçakçılık gibi suçlardan bin yılı aşkın hapis cezasına çarptırıldı.

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11/01/2021 12:23