Adnan Oktar Neden kaçtığını açıkladı!

Adnan Oktar Suç Örgütü davasında elebaşı Oktar’ın da aralarında bulunduğu 167’si tutuklu 226 sanığın yargılanmasına başlandı. Davanın ilk gününe sanık avukatlarının usul ve yetki bakımından mahkemeye yaptığı itiraz damga vurdu. İfadesi alınan Oktar’a neden kaçtığı soruldu. Oktar, “Evde şov yapmamak için kaçtım” dedi.

Adnan Oktar Suç Örgütüne yönelik soruşturma sonucunda haklarında dava açılan ve suç örgütünün elebaşı Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 167'si tutuklu olmak üzere 226 sanığın yargılanmasına başlandı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salondaki duruşmaya, tutuklu sanık Adnan Oktar’ın da aralarında olduğu toplam 162 sanık ile avukatları katıldı.

BİR NUMARA ADNAN OKTAR

Duruşmada, 29 tutuksuz sanık ile bir kısım müşteki sanıklar da duruşma salonunda yer aldı. Müştekiler ve izleyicilerde salonda hazır bulundu. Sanıklar, önceki gün salonda yapılan hazırlıklar çerçevesinde isimlerinin yazıldığı sandalyelerine oturtulurken, Adnan Oktar bir numaralı sandalyede yer aldı. Sanıklar, onarlı gruplar halinde duruşma salonuna çıkartılırken, Adnan Oktar, Oktar Babuna ve Tarkan Yavaş ayrı olarak getirildi. Oktar’ın beyaz ceket, beyaz gömlek ve siyah pantolon giydiği görüldü.

USUL VE YETKİ İTİRAZINA RET

Mahkeme başkanı tutuklu sanık Adnan Oktar'ı kürsüye çağırarak, savunmasını sordu. Bu sırada sanık avukatları bu duruma itiraz ederek söz istedi. Oktar'ın bir avukatı, yetkisizlik itirazı olduğunu belirterek, dava konusu olayın Anadolu Yakası'nda gerçekleştiğini, örgütün merkezi olduğu iddia edilen yerin, Oktar'ın yakalandığı yerin ve sanıkların büyük çoğunluğunun ikamet adresinin Anadolu Yakası'nda bulunduğu söyleyerek, davanın Anadolu Adliyesi'nde görülmesi gerektiğini beyan etti. Sanık avukatı, mahkemenin yetkisizlik kararı verilmesini istedi. Talebe ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanık avukatının talebinin usul ve yasaya uygun olmadığını belirterek, reddine karar verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, sanık avukatının yer ve yetki yönündeki taleplerinin reddine hükmetti.

ANİDEN UYANDIRILINCA ATEŞ ETMİŞ!

Örgüte yönelik operasyon sırasında Oktar örgütü üyesi tarafından özel harekat polisinin silahla yaralanması da sorulan Oktar, “O arkadaş mahvoldu. Vatanını milletini seven bir arkadaşımızdır. Saldırı olduğunu sanıyor. Şarjörü boşaltması yaşadığı paniği gösterir” dedi. Mahkeme başkanı, ‘Baskından 1 saat sonra ateş edildi ama’ demesi üzerine, Oktar, “Ani bir uyandırma var efendim” şeklinde cevap verdi.

EVDE ŞOV İSTEMEDİM O YÜZDEN KAÇTIM

Oktar’a neden yapılan operasyonda kaçtığı da soruldu. Oktar, “Operasyon var, dedi bizim arkadaşlar. Biz de önden gidelim dedik. Ahmet Hakan’ı aradım. Vatan Emniyet’e doğru gidiyordum. Göğsümü gere gere ön koltukta gidiyordum. Çünkü aklanmak istiyordum. Yolda bana selam veriyorlardı” dedi. ‘Evden neden çıktın peki’ diyen mahkeme başkanına, ‘Evde şov istemiyordum efendim. Boğazlarına tıkandı şov imkanı. Basına haber verince rahatladım” cevabını verdi.