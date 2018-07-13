Adnan Oktar soruşturmasında gözaltı sayısı artıyor

Adnan Oktar grubu soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 235 kişiden şu ana kadar 182’si yakalandı.

Firarda olan Adnan Oktar’ın iki numaralı adamı Tarkan Yavaş’ın yakalandığına yönelik iddialar yalanlandı.

Gözaltındakiler arasında Adnan Oktar, Oktar Babuna ile Babuna'nın 4 kız kardeşi ve 1 yeğeni ile çok sayıda “kedicik” bulunuyor.

Gözaltındaki zanlılar Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yeniden İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.

Adnan Oktar, gazetecilerin soruları üzerine suçlamaların yalan olduğunu savundu.

Öte yandan, Emniyet Müdürlüğü önüne gelen 40 kişilik bir grup, Adnan Oktar’a destek verdi.

Suçlamaları reddeden gruptakiler, olayı “İngiliz devletinin oyunu” olarak nitelendirdi.

Adnan Oktar’ın ifadesinin alınmasına henüz başlanmadığı öğrenildi.

Bu arada, soruşturmaya ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor.

Mal varlıklarına el konulan zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda bulunan 6 kamyon tarihi eser, antika ve değerli eşya muhafaza altına alındı.

Sözkonusu eşyaların orijinal olup olmadığının araştırılması için müzelerden ve üniversitelerden uzman istendi.

Aramalarda ayrıca 400'den fazla flash bellek, 70 silah, 3 binden fazla mermi ile yüklü miktarda para ve dövize de el konuldu.

Eş zamanlı operasyon sırasında, baskın yapılan adreslerden birinde polise ateş açıldığı öğrenildi.

Öte yandan, Adnan Oktar'ın örgütün 2 numarası olduğu ileri sürülen Didem Ürer'le kaçmaya çalıştığı araçta yüklü miktarda para bulunduğu ifade edildi.

Operasyonun ardından, korktukları için bu zamana kadar sustuğu belirtilen mağdurlardan bazılarının emniyete gelerek şikayetçi olduğu, bazılarının ise telefonla arayarak ihbarda bulunduğu belirtildi.

Oktar'ın, FETÖ firarisi Tuncay Opçin ve tutuklu Mehmet Baransu ile defalarca yüz yüze görüştüğünün tespit edildiği ileri sürüldü.

Ayrıca Oktar'ın, İsrailli Likud Partisi milletvekili Yehuda Glick ile de birçok kez görüştüğü iddia edildi.

Örgüte üye eğitim seviyesi yüksek, kültürlü, yakışıklı ve ikna kabiliyeti olan erkeklerin, lüks alışveriş merkezlerinde gösterişli şekilde gezerek tanıştıkları genç kızları ve zengin kadınları tuzağa düşürerek örgüte kattıkları ileri sürüldü.

Tuzağa düşürülen genç kızlara cariye gözüyle bakıldığı, zengin kadınların ise mal varlıklarının örgüte aktarıldığı iddia edildi.

Kandırılarak örgüte sokulan kadınların ise bu andan itibaren hiyerarşik sınıflara ayrıldığı belirtildi.

Kadın üyelerin, en üst mevki olan "imam bacı" statüsüne gelebilmeleri için "turnike sistemi" adı altında çok sayıda örgüt üyesi erkekle cinsel ilişkiye zorlandığı, karşı koyanlara ise işkence yapıldığı öne sürüldü.

Bu zorlamaların ve işkencelerin ise kadınların iradelerini kırıp örgüt elebaşı Adnan Oktar'a sınırsız itaat etmeleri için yapıldığı iddia edildi.

Soruşturma kapsamında, yaşı küçük 15 çocuğun cinsel istismara uğradığının belirlendiği, bu çocuklardan ikisinin örgüt üyesi annelerince Oktar'a teslim edildiği öne sürüldü.

Ayrıca, örgüt içerisinde şarabın yasak olduğu, diğer alkol türlerinin tüketilmesine ise müsaade edildiği bildirildi.