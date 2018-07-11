Adnan Oktar ve Kediciklerine Operasyon

Kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna İstanbul merkezli 5 ilde sabaha karşı dev operasyon başlatıldı. Hava destekli operasyonda Adnan Oktar ve çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı var. Çengelköy'deki evinde gözaltına alınmak istenen Adnan Oktar ve korumalarının polise direndikleri öğrenildi. Bölgeye özel harekat polislerinin gönderildiği belirtildi. Suçlamalar arasında organize suç örgütü kurmak, siyasi ve askeri casusluk, inanç istismarı ve küçük çocuklara taciz iddiaları yer alıyor.

Kedicikleri' olarak bilinen kadınlar ile sık sık gündemde yer alan Adnan Oktar ve yaklaşık 235 müridinin gözaltına alındığı operasyon sabaha karşı gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul merkezli 5 ilde Adnan Oktar ile beraber 235 şüpheli hakkkında başlatılan operasyon devam ediyor.

Adnan Oktar'ın İstanbul'daki ev ve işyerlerinde arama yapılıyor.

SİLAHLAR, ÇELİK YELEK VE ZIRHLI ARAÇ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda çok sayıda silah, çelik yelek ve zırhlı araç ele geçirildi.

ADNAN OKTAR VE KORUMALARI POLİSE DİRENİYOR, BÖLGEYE ÖZEL HAREKAT EKİPLERİ GÖNDERİLDİ

İstanbul Çengelköy'deki evinde gözaltına alınmak istenen Adnan Oktar ve korumalarının polise direndikleri öğrenildi. Bölgeye özel harekat polisleri gönderildi. Ayrıca Adnan Oktar'ın canlı yayınlarını yapan A9 TV'ye de bu sabaha karşı operasyon düzenlendiği öğrenildi.