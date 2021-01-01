Adobe Flash ömrünü tamamladı

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01/01/2021

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Adobe Flash ömrünü tamamladı

Adobe'un bir döneme damga vuran popüler yazılımlarından Flash, bugün itibariyle ömrünü tamamladı. Flash'ın ömrünün dolduğunu herkes bilmediği için tüm Windows 10 kullanıcılarına da uyarı mesajı göndermeyi sürdürüyor.

1 Ocak 2021 tarihi itibariyle Adobe Flash resmi ömrünü tamamladı. 12 Ocak 2021'den itibaren de Adobe Flash oynatıcı ve neredeyse tüm Flash eklentileri artık hiçbir içeriği oynatamayacak.

Ancak halen pek çok kullanıcı Flash'ın son durumundan habersiz. Bu nedenle Adobe ile Microsoft, Windows 10 kullanıcılarına bilgi vermek adına uyarı ekranı paylaşıyor.

Adobe, Flash programının bilgisayarlardan kaldırılmasını belirtirken, mesajda şu satırlara yer verildi:

"Adobe Flash Player’i kullandığınız için teşekkür ederiz. 31 Aralık itibariyle Flash Player’e destek vermeyi kestik. Sisteminizin güvenliğini sağlamaya yardımcı olmak için, Flash Player içeriğini acilen kaldırmanızı tavsiye ediyoruz."

01/01/2021 15:25
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