Adolf Hitler'in doğduğu ev için karar verildi

Nazi lideri Adolf Hitler'in 1889 yılında doğduğu ve ilk üç yılını burada geçirdiği Avusturya'daki Braunau am Inn kasabasında bulunan evin akıbeti uzun zamandır tartışılıyordu.

Avusturya İçişleri Bakanı Wolfgang Peschorn, yaptığı açıklamada Nazi lideri Adolf Hitler'in doğduğu evin polis merkezine çevrileceğini bildirdi.

Bu adımın, binanın Nazi sempatizanları için bir 'anıta' dönüşmesini engellemek adına atıldığı bildiriliyor.

Bakan Wolfgang Peschorn, "Gelecekte polis tarafından kullanılacak bu bina, bir daha nasyonal sosyalizmin anısını asla canlandırmayacağına dair apaçık bir sinyal vermelidir." ifadelerini kullandı.

AVRUPA'NIN HER KÖŞESİNDEN MİMARLAR ÇAĞRILIYOR

Bakanlık açıklamasında, 17’nci yüzyıldan kalma binanın yeniden tasarlanması için Avrupa'nın her köşesinden mimarları bu ay davet etmek istedikleri bildirildi.

Binanın 2020'nin ilk yarısında dönüştürülebileceği öngörülüyor.

Adolf Hitler’in doğduğu evle ilgili tartışmalar yıllardır sürüyor.

Neo-Naziler bu binayı 'mabet' gibi gördüğü için Hitler'in doğum günü olan 20 Nisan'da evi ziyaret etmek istiyordu.

Ev sahibi Gerlinde Pommer, 2011'den beri tadilatına ve satışına izin vermediği boş eve aylık binlerce euro kira ödemiş ve satmayı defalarca reddetmişti.

Adolf Hitler liderliğindeki Nazi Partisi'nin yönettiği Nazi Almanyası döneminde (1933-1945), yaklaşık 6 milyon Yahudi katledildi.

Ev sahibi Gerlinde Pommer, 2011'den beri tadilatına ve satışına izin vermediği boş eve aylık binlerce euro kira ödemiş ve satmayı defalarca reddetmişti.

Adolf Hitler liderliğindeki Nazi Partisi'nin yönettiği Nazi Almanyası döneminde (1933-1945), yaklaşık 6 milyon Yahudi katledildi.

20/11/2019 11:17