Adrenalin tutkunu kedi! Sahibiyle birlikte maceradan maceraya koşuyor

Çoğu evcil hayvan sahibi, minik dostlarını maceralara götürmeyi sever. Özellikle köpek sahipleri... Uzun yürüyüşlere çıkmak, onları araba gezintilerine çıkarmak ve hatta başka ülkelere götürmek.

Bununla birlikte, çoğumuz kedilerimizin evlerinden ayrılmaktan o kadar mutlu olmadıklarını ve sizinle Bali'ye gitmektense yalnız kalmayı tercih edeceklerini kabul ederiz. Cathode isimli kedi için bu durum geçerli değil.

Altı yıl önce barınaktan sahiplenilen Cathode, sahibiyle bisiklet sürmekten dağ tırmanışına, paraşütle atlamaya kadar her türlü maceraya atılıyor.

Sahibi Remy, elbette kedisinin her zaman güvende ve sağlam olmasını sağlıyor. Remy, Cathode'un yapmak istemediği şeyi asla yapmıyor ve onu önceliklerinde ilk sıraya koyuyor.

Remy Vicarini, kedisi Cathode'nin şimdi 8 yaşında olduğunu söyleyerek "Cathode'i 6 aylıkken barınaktan kurtardım. Çok fazla çalışıyordum ve hayatımı paylaşabileceğim bir dost arıyordum" dedi.

Cathode'nin kişiliği hakkında konuşan Remy, şunları anlattı:

Çok sevecen, itaatkar ve yapışkan. Çok meraklı ama aynı zamanda biraz ürkek. Bana güvendiği için onu almayı başardım. Başlangıçta sadece bir apartman dairem vardı ve onun dışarıyı da güvenli bir şekilde keşfetmesini istedim.

Yaptığı gezi ve aktivitelerde Cathode'un kendisiyle güvende olduğunu belirten Vicarini, "Tüm spor aktivitelerini Cathode ile yapıyorum. Tek başıma hepsinde iyiyim ancak Cathode varsa riske girmiyorum. Cathode'i tasmayla tutuyorum böylece bisiklet sürerken güvenli mesafede kalıyor ve uzaklaşmıyor. Motosiklette ise kask ve gözlük takıyor"

Rémy, Cathode'i motosiklete nasıl alıştırdığını da şu sözlerle anlatıyor:

"Cathode'i sahiplendikten bir ay sonra onu ilk önce bisiklete alıştırdım. Akşamdı ve hiç araba yoktu. Sonrasında bisiklete alıştı"

Cathode'un hızı kendisi için mükemmel olduğu için bisiklete binmeyi daha bir tercih ettiğini aktaran Vicarini, "Bisikletin arkasındaki sepet çarpmalara karşı yastıklı. Cathode'i, mutlu görünce bisiklet sürmeyi daha çok seviyorum" dedi.

Cathode ile çok fazla maceraya atıldıklarını söyleyen Vicarini sözlerine şöyle devam etti:

"Bu maceraların çok daha uzun sürmesini istiyorum. Belki bir gün Avrupa'ya doğru uzun bir bisiklet yolculuğuna çıkarız"

Bir mühendis olan ve doktora yapan Rémy, hayatı hakkında şunları söylüyor:

"Yalnız ve çok çalışan bir insanım. Yaptığım işe kendimi veririm. Cathode'i sahiplendiğimde ona verebileceğim her şeyi vermeye çalıştım. Beni iyi hissettiriyor ve benden asla vazgeçmeyeceğine dair ona güveniyorum"

İşte Remy ve Cathode'nun maceralarından fotoğraflar...

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04/09/2021 19:01