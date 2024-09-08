Adrien Rabiot'dan Türkiye kararı

Serbest durumda olan ve adı birçok takımla anılan Adrien Rabiot ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Fabrizio Romano, Adrien Rabiot'nun Türkiye'den gelecek teklifleri kabul etmeyi düşünmediğini belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Adrien Rabiot'nun boşta olmasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, "Adrien Rabiot utanç verici bir durumun içinde. Birkaç takımdan teklif vardı ama olmadı. Antrenman yapamıyor ve hazır durumda değil. Umarım en kısa sürede onu aramızda görebileceğimiz bir takıma imza atar." ifadelerini kullanmıştı.

Adrien Rabiot, Juventus'ta oynadığı geçen sezon 35 maça çıktı.

29 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 5 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.