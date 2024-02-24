ADSL ve ses hizmetlerinde kesinti olacak

Lefkoşa’nın bazı bölgelerinde ses ve ADSL hizmetlerinde kesinti olacak

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24/02/2024

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ADSL ve ses hizmetlerinde kesinti olacak

Telekomünikasyon Dairesi, bugün ve yarın Lefkoşa’nın bazı bölgelerinde ses ve ADSL hizmetlerinde kesinti olacağını duyurdu.

Daireden yapılan açıklamaya göre, hizmetlerde kesinti yapılacak bölgeler şöyle: 

“Lefkoşa Yenişehir Atatürk Caddesi, Bedreddin Demirel Caddesi, Marmara Yüzbaşı Tekin Yurdabank Caddesi, Bakanlıklar bölgesi ile Ortaköy Ali Rıza Efendi Caddesi arasında kalan bölge ve sokakları”

Telefon yeraltı şebeke kablo yenileme çalışmaları nedeniyle belli aralıklarla yapılacak kesintiler bugünden başlayarak pazartesine kadar etkili olacak.

24/02/2024 09:09
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TAGS: haber, kıbrıs
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