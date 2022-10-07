AEK-Fenerbahçe ve Omonia-Manchester United maçları Rum basınında

AEK Larnaka ile Fenerbahçe’nin İstanbul’daki maçı ile Omonia - Manchester United’ın Güney Kıbrıs’taki maçı, bugünkü Rum gazetelerinde geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi, spor ekinde “İstanbul’da Boyun Eğdi… AEK Mücadele Etti, Ancak Daha Güçlü Rakip Yüzünden Mağlup Oldu” başlığıyla aktardığı haberinde, AEK’in Fenerbahçe’nin gücünden ve Şükrü Saraçoğlu’nu dolduran kalabalıktan korkmayarak mücadele ettiğini, ancak sayısal üstünlük sağlayamadığını yazdı.

Gazete, Fenerbahçe taraftarlarından bazılarının tribünlerde KKTC bayrağı ve KKTC atkısı açtığını kaydederek, Türk taraftarların bu eyleminin “kışkırtıcı” olduğunu belirtti.

Haberde, Türk polisinin AEK taraftarlarıyla gazetecilerin Ayasofya Camii’ne, çok kalabalık olduğu ve güvenlik gerekçesiyle girişine izin vermediği; ayrıca taraftarların içinde bulunduğu otobüse polisin eskortluk yaptığı ifade edildi.

Gazete, “Gözlerine Baktı, Mucizeye Yaklaştı” başlıklı haberinde ise, Omonia’nın dün akşam Manchester United karşısında büyük bir çaba gösterdiğini ve harika bir performans sergilediğini; ancak yine de mağlup olduğunu yazdı.

Haberde, yenilgiye rağmen Manchester United gibi bir takıma 2 gol atabilmiş olmanın başarı olduğuna vurgu yapıldı.

İlgili haberler, diğer gazetelerde şu başlıklarla yansıtıldı:

Alithia gazetesi: “Mucizeye Yaklaştı, Alkışları Topladı” - “Fenerbahçe Karşısında İyi Oynadı Ama Sonunda Yenildi”

Haravgi gazetesi: “Omonia Yenilgiye Rağmen Manchester United Karşısında Harikaydı”

Politis gazetesi: “Fener Yenilmezlik Unvanını Elinden Aldı”- Korku Filminin Ardından Gülümseme”

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07/10/2022 12:24