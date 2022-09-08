AEK Larnaka, 90+4'de yıkıldı
08/09/2022
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin de bulunduğu B Grubunda AEK Larnaka uzatma dakikalarında kalesinde gördüğü golle Fransa temsilcisi Rennes'e 2-1 mağlup oldu.
Larnaka'daki mücadelenin ilk yarısı Rennes'den Theate ile AEK'dan Oier'in karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.
Maçın son dakikasında Rennes, Assignon ile 90+4. dakikada bulduğu golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
İlk maçlar sonunda Fenerbahçe ile Rennes rakiplerini mağlup ederek Avrupa Ligine 3'er puanla başladılar.