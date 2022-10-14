AEK Larnaka-Fenerbahçe maçı spor sayfalarında geniş yer tuttu

UEFA Avrupa Ligi B grubu 4’üncü maçı kapsamında dün akşam AEK Arena’da oynanan ve Fenerbahçe’nin 2-1 galibiyetiyle sonuçlanan AEK Larnaka-Fenerbahçe maçı, Rum basınının spor sayfalarında geniş şekilde yer aldı.

Politis gazetesi haberi, “Hatalar Ödeniyor” başlığıyla aktarırken Fenerbahçe’nin daha iyi olduğunu, AEK Larnaka’nın ise yenilmemek için büyük çaba sarf ettiğini belirtti.

Fileleftheros gazetesi spor eki “Konferans Ligine Bakıyor-AEK Fenerbahçe’ye Yenildi Ancak 2 Hafta İçerisinde 3’üncülük İçin Üstün Olacak” başlığını kullandı. Gazete, AEK Larnaka’nın artık Avrupa Konferans ligine katılma hedefiyle 3’üncülük için mücadele edeceğini yazdı.

Alithia gazetesi “Koşullar Lehine Değildi-AEK, Fenerbahçe Karşısında Geçici Olarak Eşitlik Sağlasa da Nihayetinde Kendisi İçin Çok Yararlı Olacak Puanı Bile Alamadı” başlığını kullanırken Haravgi spor eki “Galibiyet İçin Oynadı Ancak Kaybetti” başlığı altında haberi duyurdu.

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14/10/2022 11:46