AEK-Nea Salamina taraftarları arasında olaylar çıktı, bir polis yaralandı

AEK-Nea Salamina taraftarları arasında, geçtiğimiz Pazar günü oynanan maçın başlamasından önce ve sonra çıkan olaylarda bir polis ile bir kişinin yaralandığı, bir kişinin de tutuklandığı haber verildi.

İki takımın taraftarları artasında, geçtiğimiz Pazar günü akşamüzeri, maçın başlamasından önce arbede yaşandığını ve taraftarların birbirlerini taşladığını yazan Fileleftheros, olaylara müdahale eden Rum polisinin göz yaşartıcı gaz kullandığını ifade etti.

Olaylar sırasında bir kişinin yaralandığını yazan gazete, maçın bitmesi ve taraftarların stadı terk etmesi esnasında ise bir grup taraftarın statta bulunan polislere taş fırlattıklarını kaydetti.

Polisin müdahalesiyle olayların önlendiğini ve olay sonucunda 51 yaşındaki bir Nea Salamina taraftarının tutuklandığını ve daha sonra aleyhinde dava okunarak serbest bırakıldığını kaydeden gazete, bir polisin maç sonrası meydana gelen olaylar sırasında, yüzüne fırlatılan şişe yüzünden yaralandığını belirtti.

Gazete yaralanması sonucu Larnaka Rum Genel hastanesine kaldırılan polisin, sağ elmacık kemiği, burun kemiği ve sağ sinüste kırıkların yanı sıra dudağındaki yaradan ötürü tedavi altına alındığını ekledi.

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13/09/2022 12:04