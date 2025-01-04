AEL-APOLLONA maçı öncesinde polise deniz işaret fişeği isabet etti

AEL-APOLLONA arasında Perşembe gecesi “Alfamega” stadında oynanan maç öncesinde APOLLONA ekibini taşıyan otobüse refakat eden motosikletli çevik kuvvet polisine deniz işaret fişeği atıldı. 50 civarındaki taraftar “Alfamega” stadı yanındaki “Nikos Solomonidis” kapalı stadına girerek vandallık yaptı, binlerce euro zarara sebep oldu. Rum basınına göre, maç öncesi yaşlanan aşırılıklara rağmen AEL-APOLLONA maçı “Alfamega” stadında normal şekilde gerçekleştirildi.

Alithia haberi “Holiganlar Bir Kez Daha Kendilerini Gösterdi… Deniz İşaret Fişeği İle Cinayete Teşebbüs” başlığıyla manşetten aktardı.

Habere göre,, APOLLONA takımını taşıyan otobüse birden fazla deniz işaret fişeği atıldı, fişeklerden biri otobüse refakat etmekte olan motosikletli çevik kuvvet mensubunun kullandığı motosikletin selesine isabet etti. Hastaneye başvuran polisin akut işitme travması ve sol kalçasında hafif yanık saptandı.

Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı birisine deniz işaret fişeğinin yasak ürün olduğunu, bu ürünün birisine atılmasının da cinayete teşebbüs olarak değerlendirildiğini açıkladı, Rum polisi de bu vukuat hakkında cinayete teşebbüs soruşturması başlattı.

50 kadar APOLLONA taraftarının, takım otobüslerine deniz işaret fişeği ile saldırılmasına misilleme olarak “Alfamega” stadının hemen yanında bulunan “Nikos Solomonidis” kapalı stadına girdiği, AEL takım vitrinini aşağıya indirdiğini, spor ekipmanlarına ve kıyafetlerine binlerce eruoluk zarar verdiği de haber verildi.