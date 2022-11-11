Aeterna Trio Alzheimer Derneği yararına klasik müzik konseri düzenleniyor
11/11/2022
Aeterna Trio, Alzheimer Derneği yararına konser düzenleyecek.
Kemancı Ayşe Karaoğlan, çellist Pınar Duruk Bayraktar ve piyanist Yulia Yılmaz’dan oluşan Aeterna Trio ekibi yarın akşam saat 19.30’da Bellapais Manastrı’nda ve 19 Kasım Cumartesi akşamı 19.30’da Lefkoşa’da Naci Talat Vakfı’nda Alzheimer Derneği yararına konser verecek.
Konserlerden elde edilecek gelirin tümü Alzheimer Derneği’ne bağışlanacak. Konser biletleri 0542 850 25 77 numaralı telefona ulaşılarak veya konser girişinde satın alınabilir.