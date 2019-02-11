Rus takımadasında kutup ayıları nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

3.000 nüfuslu Novaya Zemlya’nın yerel idarecileri, ‘kutup ayılarının yerleşim yerlerini toplu olarak istila etmesi’ karşısında yardım istediklerini belirttikleri bir açıklama yayınladı.

Novaya Zemlya idarecilerinden Aleksandr Minayev, takımadanın ana yerleşim yeri olan Beluşya Guba’yı aralık ayından beri 52 kutup ayısının düzenli olarak ziyaret ettiğini, içlerinden bazılarında ‘saldırgan davranışlar’ gözlendiğini ifade etti.

Bu davranışların ‘insanlara saldırıyı, konutlara ve kamu binalarına girmeyi’ içerdiğini söyleyen Minayev’in verdiği bilgiye göre, yerleşim yerinde devamlı olarak 6 ila 10 kutup ayısı bulunuyor.

‘EBEVEYNLER ÇOCUKLARINI OKULA GÖNDERMEYE KORKUYOR’

Minayev, “İnsanlar korku içinde, evlerinden ayrılmaya korkuyorlar. Ebeveynler, çocuklarının okula ve anaokuluna gitmesine izin vermeye korkuyor” diye ekledi.

‘1983’TEN BERİ BURADAYIM, BÖYLE TOPLU BİR İSTİLA GÖRMEDİM’

Novaya Zemlya Belediye Başkanı Jiganşa Musin ise takımadadaki kutup ayısı sayısının ‘eşi görülmemiş’ olduğunu kaydetti: “1983’ten beri Novaya Zemlya’dayım ve daha önce asla kutup ayılarının bu denli toplu bir istilası olmamıştı.”

‘ASKERİ GARNİZONDA DOLAŞIP İNSANLARI KOVALIYORLAR’

Yerel yetkililer, ayıların devamlı olarak takımadadaki askeri garnizonun içinde olduklarını, ‘kelimenin tam manasıyla’ insanları kovaladıklarını ve binaların girişleri kadar ulaştıklarını belirtti.

‘ARAÇ VE KÖPEKLİ DEVRİYELER BİR İŞE YARAMIYOR’

Anlattıklarına göre, kutup ayılarını korkutmak için araçlar ve köpeklerle devriye gezilmesi gibi önlemler de bir işe yaramıyor. Zira kutup ayılarının ‘kendilerini güvende hissettiğini ve artık bu tip şeylere tepki vermediğini’ söylüyorlar.

FEDERAL YETKİLİLER VURMA İZNİ VERMEDİ

Rus federal yetkililer ise Novaya Zemlya’dan gelen yardım çağrılarına karşın ayıların vurularak öldürülmesine izin vermedi. Fakat durumun incelenmesi için takımadaya bir komisyon gönderildiği belirtildi.

‘KUTUP AYILARININ SALDIRISINA, VAKALARIN ÇOĞUNDA İNSANLAR SEBEBİYET VERDİ’

Bu arada Novaya Zemlya yerel idaresinin internet sitesinde, bir kutup ayısının saldırması halinde neler yapılabileceğinin anlatıldığı bir bilgilendirme yazısı yayınlandı. Yazıda, kutup ayılarının normalde insanları avlayarak beslenmediği fakat yiyecek bulamadıkları zaman yerleşim yerlerine girebildikleri belirtildi. Ayrıca yazıda, ayıların insanlara saldırdığı vakaların incelenmesi sonucu bunlardan çoğunda, olanlara insanların sebebiyet verdiği sonucuna varıldığı kaydedildi.

ARKTİKA’DAKİ BUZUN ERİMESİYLE KARAYA ÇIKMAK ZORUNDA KALIYORLAR

Rus federal yetkililer ise Novaya Zemlya’dan gelen yardım çağrılarına karşın ayıların vurularak öldürülmesine izin vermedi. Fakat durumun incelenmesi için takımadaya bir komisyon gönderildiği belirtildi.

‘KUTUP AYILARININ SALDIRISINA, VAKALARIN ÇOĞUNDA İNSANLAR SEBEBİYET VERDİ’

Bu arada Novaya Zemlya yerel idaresinin internet sitesinde, bir kutup ayısının saldırması halinde neler yapılabileceğinin anlatıldığı bir bilgilendirme yazısı yayınlandı. Yazıda, kutup ayılarının normalde insanları avlayarak beslenmediği fakat yiyecek bulamadıkları zaman yerleşim yerlerine girebildikleri belirtildi. Ayrıca yazıda, ayıların insanlara saldırdığı vakaların incelenmesi sonucu bunlardan çoğunda, olanlara insanların sebebiyet verdiği sonucuna varıldığı kaydedildi.

ARKTİKA’DAKİ BUZUN ERİMESİYLE KARAYA ÇIKMAK ZORUNDA KALIYORLAR

Küresel ısınmanın etkisiyle Arktika bölgesinde buzun erimesi yüzünden kutup ayıları karada daha fazla zaman geçirmek zorunda kalıyor ve burada yiyecek arayışına giriyorlar.

Kutup ayıları Rusya’da nesli tükenmekte olan türlerden biri olarak kabul ediliyor ve avlanmaları kesinlikle yasak.

Rusya’nın Novaya Zemlya’da hava ve hava savunma güçleri bulunuyor.

ATIL ASKERİ BİNALAR KUTUP AYILARI YÜZÜNDEN YIKILMIŞTI

Rus Savunma Bakanlığı yetkilileri ocak ayında yaptıkları bir açıklamayla, Novaya Zemlya’da yer alan yüzlerce atıl askeri binanın, kutup ayılarının içlerine yerleşmesi nedeniyle yıkıldığını duyurmuştu.