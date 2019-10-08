Bilim insanları evrendeki ilk suyun oluşumu hakkında ilginç bir teori sundu

Araştırmacılara göre su moleküllerini ilk olarak asteroidlere kuvvetle çarpan Güneş rüzgârları ortaya çıkardı. Hatta bilim insanlarına göre kuvvetli rüzgârlar, gök taşlarında ve Ay üzerinde su oluşumuna neden olabilir. Bu süreç, uzay boşluğunda dahi gerçekleşebiliyor. Teoriye göre güneş rüzgârları, başıboş hâldeki oksijen ve hidrojen atomlarını baskı uygulayarak bileşik oluşturmaya zorluyor. Böylece su molekülleri ortaya çıkıyor. Meteorlarda pek çok temel bileşiğin var olduğu biliniyor. Webtekno'nun aktardığına göre, bu araştırma sayesinde evrenin uzak bölgelerinde de yaşamın ortaya çıkma ihtimalini değerlendirmek mümkün olabilecek. Araştırmacılar bu bulguyu, 50 yıl kadar önce Avustralya’nın Perth şehrinde düşen bir meteoru inceledikten sonra elde etti. Curtin’s Bilim ve Teknoloji Merkezi’nden Dr. Katarina Milijkovic, bu bulguların önemli olduğunu çünkü suyun uzayda yaşam için önemli bir etmen olduğunu söylüyor. Bu araştırmanın sonuçları, yaşam barındırma ihtimali bulunan, suya sahip 10 süper dünya gezegenin keşfedilmesinden hemen sonra geldi. Dr. Milijkoviç ve ekibi, çok daha küçük bir ölçekte çalışmış olsalar da yaptıkları araştırma suyun kökeni hakkında bir açıklama ortaya koyabilir.

08/10/2019 08:49