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S-400'de ortak üretim için müzakereler devam ediyor

Rus devlet savunma şirketi Rosteh Başkanı Sergey Çemezov, S-400 hava sistemlerinin belirli parçalarının lisanslı bir şekilde Türkiye’de üretilmesine yönelik müzakerelerin devam ettiğini söyledi.

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22/07/2019

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S-400'de ortak üretim için müzakereler devam ediyor

Rus devlet savunma şirketi Rosteh Başkanı Çemezov, rakiplerinin Türkiye ile ilişkilerine yönelik müdahale girişimlerini başarıyla aştıklarını ifade etti.

Türkiye ile havacılık, helikopter üretimi ve enerji alanlarında iş birliğini genişletmeye hazır olduklarını söyleyen Çemezov, bu kapsamda, S-400 hava sistemlerinin belirli parçalarının lisanslı bir şekilde Türkiye’de üretilmesine yönelik görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.

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TAGS: s-400, üretim, haber, kıbrıs, rus, türkiye
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