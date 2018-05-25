Yapay zekalı sanal asistan sohbeti başkasına gönderdi

ABD’de yaşayan Danielle ve eşi, son dönemde iyice popüler bir hale gelen yapay zekalı sanal asistanların korkunç bir yüzünü gözler önüne serdi. Oregon’da yaşayan Danielle’in eşinin iş arkadaşı ertesi gün kendisine neden ses kaydı gönderdiğini sordu.

Bu soru üzerine şaşkına dönen genç çifte iş arkadaşı, “Duydum işte, oturmuş ‘ahşap döşeme mi yaptırsak’ diye konuşuyordunuz” dediği zaman gerçek ortaya çıktı. Amazon’un yapay zeka sanal asistanı Alexa’nın sesleri kaydederek konuşma sırasındaki bazı kelimeleri “gönder” olarak algıladığı için böyle bir yanlış anlaşılmanın meydana geldiği ortaya çıktı.

Soyadını açıklamak istemeyen Danielle, ABD basınına bu durumu anlattıktan sonra mazon’dan bir açıklama geldi. Amazon’dan bir yetkili yapay zekanın Alexa kelimesiyle çalışmaya başladığını söylerken, “Arka planda yaşanan sohbette Alexa’ya fonetik olarak benzeyen kelimeyi fark etmiş ve daha sonra sohbetin devamını ‘mesajı gönder’ talebi olarak algılamış. Alexa hoparlörden ‘Kime’ diye sormuş ve arkada dönen sohbetten bir kişiyi belirleyip göndermiş” açıklamasını yaptı.

Amazon’dan yetkili, “Yaşanan, çok nadir görülen türden bir olay ama böyle bir şeyin yaşanmaması için bütün olasılıkları değerlendiriyoruz” dedi.