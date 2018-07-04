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Güzelyurt’ta bu akşam Sinan Akçıl rüzgarı esecek

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04/07/2018

Güzelyurt’ta bu akşam Sinan Akçıl rüzgarı esecek
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41. Güzelyurt Portakal Festivali devam ediyor. Etkinlikler çerçevesinde dün akşam çocuk şenliği düzenlendi.

Festival Parkı’nda gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

Palyaçoların çocuklarla birlikte dans ettiği etkinlikte, yüz boyama da yapıldı.Etkinlikte ayrıca çocuklara pamuk şekeri, dondurma, patlamış mısır ve içecek ikram edilerek, çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Çocukların güzel vakit geçirdiği etkinlik yoğun ilgi gördü.Etkinlikte, ilizyon ve akrobasi gösterilerine de yer verilirken, gecenin ilerleyen saatlerinde Frozen Acro gösterileri sahne aldı.

41. Güzelyurt Portakal Festivali etkinlikleri çerçevesinde bugün ise Güzelyurt Çarşısı’nda indirimli alışveriş günleri etkinliği ve Sinan Akçıl konseri yer alacak.

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TAGS: 41. Güzelyurt Portakal Festivali, Sinan Akçıl
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