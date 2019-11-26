Fitoterapinin özellikle önleyici tedavi konusunda oldukça etkili bir yöntem olduğunu belirten uzmanlar, bu tedavi desteğinin sadece alanında uzman kişilerden alınması durumunda sonuçların başarıya ulaşacağını söylüyor.

Uzmanlar, fitoterapi olarak adlandırılan bitkilerle tedavi yönteminin, kadın hastalıkları, gastroentoloji ve göz hastalıkları tedavisi gibi birçok alanda kullanılabildiğini belirtiyor.

Sağlıksız diyetler yerine Fitoterapi

Bitkilerin hastalıkları ve yaraları iyileştirmesinin yanı sıra sağlıklı bir şekilde zayıflamaya yardımcı etkilere sahip olduğunu kaydeden Dahiliye Uzmanı Güzin Oğuz, “Metabolizmanın doğru çalışmasında yeterli egzersiz ve yeterli uykunun yanı sıra diyet de önemli bir rol oynar. Mineral ve vitamin eksiklikleri, vücudun asitlenmesi veya hormonal değişiklikler metabolizmayı etkileyip obeziteye neden olabiliyor. Kilo vermek isteyenler, fitoterapi desteği alarak bu noktada başarıya ulaşabilirler. Fitoterapi eşliğinde bazı bitkilerle sağlıksız diyet ürünleri olmadan metabolizma uyarılabilir ve vücut sağlığına zarar vermeden kilo verme sağlanabilir” dedi.

Fitoterapi uzmanları tarafından uygulanmalı

Oğuz sözlerine şöyle devam etti: “Ancak fitoterapideki önemli nokta bu tedavinin mutlaka alanında uzmanlarla uygulanması. Kilo verme planı fitoterapi uzmanının kişiye göre hazırlayacağı bir plan olduğundan zayıflamak isteyenlerin mutlaka bu alanda uzman bir kişi ile görüşmeleri ve programlarını ona göre oluşturmaları sonuçların başarısı için gerekli bir durumdur.”

Kanser tedavisinde başarıyla uygulanabiliyor

Fitoterapi tedavisi uygulamalarında esas olanın hastanın durumu olduğunu ve profesyonel muayene sonrasında hastanın ihtiyacı olan bitkisel ilaç olanaklarının belirlendiğini belirten Dahiliye Uzmanı Güzin Oğuz, fitoterapinin uygulandığı bazı alanları şöyle sıraladı;

•Göz hastalıklarında fitoterapi,

•Gastroenterolojide fitoterapi,

•Kadın hastalıklarında fitoterapi,

•Endokrinoloji ve metobolik hastalıklarda fitoterapi,

•Cilt hastalıklarında fitoterapi,

•Nörodejeneratif hastalıklarda fitoterapi,

•Onkolojide fitoterapi,

•İmmünomodülatör etkili fitoterapötikler

26/11/2019 12:46