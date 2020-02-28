Erhürman: Çok kötü bir sabaha uyandık

CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından, bu sabah Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde çıkan yangın ile ilgili açıklama yaptı. Erhürman "Çok kötü bir gecenin ardından çok kötü bir sabaha uyandık. Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ndeki yangına müdahale ve hastaların tahliyesi için sağlık personeli, askeri personel, polis, itfaiye ve sivil savunma ekipleri çok yoğun bir çaba gösterdiler." ifadelerini kullandı.

İşte Erhürman'ın paylaşımı...

Çok kötü bir gecenin ardından çok kötü bir sabaha uyandık. Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ndeki yangına müdahale ve hastaların tahliyesi için sağlık personeli, askeri personel, polis, itfaiye ve sivil savunma ekipleri çok yoğun bir çaba gösterdiler. Az önce sevgili Asım Uyguroğlu'nu yangından sonra nakledildiği hastanede kaybettiğimizi öğrendik. Merhuma Tanrıdan rahmet, ailesine, yakınlarına, hepimize sabır, hastalarımıza acil şifalar dilerim.

28/02/2020 11:32