AB’den Türkiye Aleyhine Yaptırımlarda İlerleme

Fileleftheros gazetesi, “İsim Listesiyle İlerliyorlar – Geniş Çapta Yaptırımlar – Özel ve Tüzel Kişilerin Hesaplarının Dondurulması – AB’ye Giriş Yasağı” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, dün toplanan AB Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi’nin, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki doğal gaz faaliyetleri aleyhine yaptırım uygulanması yönünde AB Daimi Temsilciler Komitesi COREPER’de alınan kararı bir adım ileri taşıdığını yazdı.

Gazete, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) gerçekleştirdiği ileri sürülen “yetkisiz eylemler” karşısında AB tarafından önlemler alınması eyleminin dünden itibaren artık gerçek olduğunu, dünkü AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısında 28 üye ülkenin Güney Kıbrıs’a destek vererek önlemler paketini onayladıklarını belirtti.

Konsey’de alınan karar sonrasında AB yaptırımlarına maruz kalacak özel ve tüzel kişilerin yer aldığı bir liste oluşturulacağını vurgulayan gazete, bu listenin de ilk olarak “Relax” çalışma grubu, ardından da COREPER’de onaylanması gerektiğini, onayın ardından listenin Avrupa Konseyi’nde herhangi bir görüşmeye gerek kalmadan kabul edileceğinin öngörüldüğünü kaydetti.

Gazete, Fransa, Lüksemburg, İsveç, İspanya, Danimarka, İrlanda ve Malta’nın dünkü toplantıda Güney Kıbrıs’ı destekler tutum sergilediklerini belirttiği haberinde, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinde yer alan özel ve tüzel kişilere uygulanması öngörülen kısıtlayıcı önlemlere de yer verdi.

AB’nin, üyesi olmayan ülkelere de Türkiye aleyhine benzer kısıtlamalar benimseme çağrısında bulunduğunu belirterek bu unsurun önemine dikkat çeken gazete, hukuk çerçeve belgesinin başlığı için seçilen “yetkilendirilmemiş” kelimesine de vurgu yaptı.

Haberde, Türkiye’nin “yetkilendirilmemiş sondaj faaliyetlerinden” bahsedilerek, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’tan yetki alması gerektiğine atıfta bulunulduğu ve bunun Güney Kıbrıs’ın MEB anlaşması imzalamadığı deniz alanlarındaki faaliyetleri de kapsadığı da iddia edildi.

ANASTASİADİS VE RUM SİYASİLER KARARDAN MEMNUN

Gazete haberinin devamında AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’nin açıklaması ile Türkiye’nin “sondajlara devam edileceği” şeklindeki açıklamasına da yer verirken; başta Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis olmak üzere tüm Rum siyasi parti ve temsilcilerinin karardan duydukları memnuniyeti dile getirdiklerini yazdı.

Habere göre Anastasiadis, sosyal medya hesabından dün yaptığı kısa açıklamada, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını ve Kıbrıs’ın denizindeki yasallığını destekleyen AB’nin aldığı karardan duyduğu memnuniyeti” dile getirdi.

Rum siyasi partileri DİSİ, EDEK, Çevreciler, Vatandaşlar İttifakı ve Demokratik Cephe tarafından yapılan açıklamalarda da, kararın memnunlukla karşılandığı ve Türkiye’ye uygulanması öngörülen yaptırımların doğru yönde ilerlediği görüşü dile getirildi.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Alithia: “Giriş Yasağı ve Mallara El Koyma – Türkiye: ‘AB’nin Eylemleri Anlaşılmaz’.

Haravgi: “Kısıtlayıcı Tedbirler Çerçevesini Onayladılar – AB: Türkiye’ye Yaptırımların Olup Olmayacağı ve Zamanına Bakacağız”.

Politis: “Liste’nin Vakti Geldi – Türkiye’ye Karşı Eylemlerde Sözlerden Faaliyete”.

12/11/2019 12:24