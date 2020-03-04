 Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği, Akıncı’ya nezaket ziyaretinde bulundu

 Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’nden bir heyet Akıncı ve eşi Meral Akıncı ile görüştü.

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04/03/2020

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 Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği, Akıncı’ya nezaket ziyaretinde bulundu
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 Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’nden bir heyet, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre,  Gülten Oktay başkanlığındaki heyete, “Cumhuriyet, Atatürk Devrimleri ve Kadın” başlıklı bir sunum yapmak için KKTC’de bulunan Cumhuriyet Halk Partisi 26’ıncı dönem Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan da eşlik etti.

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 12:00’de gerçekleşen görüşmeye, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı da katıldı.

Görüşmede, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Yönetim Kurulu’nu kabul etmekten duyduğu mutluluğu ifade eden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birliğe faaliyetlerinde başarılar diledi. 

04/03/2020 15:10
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