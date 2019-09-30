Prens Harry National Geographic'e konuk sosyal medya editörü oluyor

Prens Harry, National Geographic dergisinin Instagram sayfasına konuk editör olarak yeryüzü ekosisteminde ağaçların oynadığı rolün önemine dikkat çekecek. Sosyal medya üzerinden bir kampanya başlatacak olan Prens Harry, kullanıcıları dünyanın farklı noktalarından özel ağaç fotoğraflarını paylaşmaya davet edecek. 34 yaşındaki Prens, National Geographic fotoğrafçılarıyla birlikte çalışarak yöresel ağaç türlerine ve onların yaşamsal önemine dikkat çekecek. Güney Afrika gezisi kapsamında Malawi’de yer alan Prens, Liwonde Ulusal Parkı’nda koruma altındaki iki özel ağaç türünün fotoğraflarını paylaşacak. Eşi Meghan Markle ve oğlu Archie ile birlikte İngiliz kraliyet ailesi adına çıktığı Güney Afrika gezisinin sekizinci gününde olan Prens Harry, doğayı korumanın ‘hayatta kalmak için temel önemde’ olduğunu, doğayı korumaya çalışanların ‘hippi’ olarak görülüp dışlanmamaları gerektiğini belirtti.

30/09/2019 15:54