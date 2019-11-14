Yunanistan’dan BM’ye “Kıbrıs sorunu müdahalesi

Fileleftheros gazetesi, Yunanistan’ın BM’deki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Marias Theofilos’un, gönderdiği mektupta, “Kıbrıs sorununun, AB Müktesebatı, BM kararları, uluslararası hukuk temelinde karşılıklı kabul edilebilir bir anlaşmanın istendiği uluslararası bir sorun olduğundan söz ettiğini” yazdı.

Theofilos’un gönderdiği mektubun geçtiğimiz salı günü BM’de resmi belge olarak dolaştığını yazan gazete, bunun; ayrıca Türkiye'nin Birleşmiş Milletler’deki Daimî Büyükelçisi Feridun Sinirlioğlu’nun, Yunanistan Başbakanı’nın Genel Kurul’da yapmış olduğu konuşmayla ilgili mektubuna “yanıtı” da teşkil ettiğini belirtti.

Habere göre Theofilos ayrıca, Güney Kıbrıs’ın BM Daimi Temsilcisi Andreas Mavroyannis’ün 29 Ekim tarihli mektubuna da destek belirtirken, 25 Kasım’da yapılacak olan üçlü görüşme hakkında ise ilgili tüm tarafların, özlü müzakerelerin yeniden başlamasına katkı koyması temennisinde bulundu.

14/11/2019 14:42