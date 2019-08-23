Kuzey Kore Dışişleri Bakanı'ndan Pompeo'ya: Amerikan diplomasisinin zehirli otu

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bu hafta başında the Washington Examiner'a yaptığı açıklamalarda "Kin Jong-un ve Kuzey Koreli liderleri doğru olanın nükleersizleştirme olduğu konusunda ikna etmek için tarihin gördüğü en sert yaptırımları uygulamaya devam edeceğiz" demişti.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho ise, Pompeo'nun bu açıklamalarına tepki göstererek Pompeo'nun 'absürd rüyasından uyanması gerektiğini' söyledi.

Pompeo'yu 'Amerikan diplomasisinin zehirli otu' olarak tanımlayan Ri ayrıca, söz konusu ifadelerin iki ülke arasındaki nükleer görüşmelerin yeniden gündeme geldiği dönemde kullanılmasının 'kabul edilemez olduğunu' vurguladı.

Ri, "Pompeo utanmaz bir adam. Kore'ye geldiğinde nükleersizleştirme için 'yalvarıyordu' ve Pyongyang'da Kim Jong-un ile tanıştığında ikili ilişkileri geliştirmişti" ifadelerini kullandı.

Geçen nisan ayında da, Kuzey Kore ABD'den Pompeo'nun nükleer görüşmelerden çıkarılması talebinde bulunmuştu.

ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un son olarak haziran ayında Kore sınırında bir araya gelerek müzakereleri yeniden başlatma kararı almıştı.