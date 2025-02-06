AFAD’dan 6 Şubat raporu: 649 bin 632 kişi halen konteynerde yaşıyor

6 Şubat depremlerinin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen, AFAD raporuna göre 649 bin 632 kişi hâlâ konteyner kentlerde yaşıyor. En fazla konteynerde kalan depremzede Hatay'da (218 bin 379 kişi) bulunurken, Adıyaman, Malatya ve Kahramanmaraş'ta da on binlerce kişi geçici barınma alanlarında yaşam mücadelesi veriyor.

6 Şubat 2023’te meydana gelen ve 11 ili sarsan depremlerin ardından iki yıl geçmesine rağmen, afet bölgesinde barınma krizi tam anlamıyla çözülemedi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) hazırladığı “Bütünleşik Afet Yönetimi” raporu, depremzedelerin barınma sorununun boyutlarını ortaya koydu.

AFAD VERİLERİ ÇARPICI GERÇEĞİ ORTAYA KOYDU

AFAD’ın Şubat 2025 itibarıyla yayımladığı verilere göre, deprem bölgesinde 649 bin 632 kişi hâlâ konteyner kentlerde yaşam mücadelesi veriyor. Deprem sonrası başlatılan kalıcı konut projelerinin yalnızca yüzde 50’sinin tamamlanabilmesi, barınma krizinin derinleşmesine neden oldu.

EN FAZLA KONTEYNERDE YAŞAYAN KENT: HATAY

AFAD raporuna göre, konteyner kentlerde en fazla kişinin yaşadığı il Hatay oldu. Şehirde 218 bin 379 kişi geçici barınma alanlarında hayatını sürdürüyor. Onu Adıyaman (118 bin 204 kişi), Malatya (112 bin 726 kişi) ve Kahramanmaraş (107 bin 896 kişi) takip ediyor.

Depremin ardından barınma krizi başta olmak üzere sağlık, altyapı, ekonomi ve eğitim gibi pek çok alanda büyük sorunlar yaşanmaya devam ederken, konteyner kentlerdeki yaşam şartlarının da zorlayıcı olduğu belirtiliyor.

Depremzedeler, hükümetin verdiği konut vaatlerinin tam anlamıyla yerine getirilmesini beklerken, yaşadıkları mağduriyetin bir an önce giderilmesini talep ediyor.