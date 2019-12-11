Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşülmeye devam ediyor.

Genel Kurul’da bugün ilk olarak Başbakanlık bütçesi ele alınıyor.

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Başbakanlık bütçesinde ilk dikkati çekenin sözleşmeli personel bütçesinin geçen yıla göre üç katıdan fazla arttırılması olduğunu, Gençlik Dairesi bütçesinin de niye azaltıldığını anlayamadığını söyledi.

Başbakan’ın TC ile hazırlanan protokole sadece imza attığını sonrasında taahhütte bulunulan hiçbir adımın atılmadığını kaydeden Ataoğlu, “Gerekleri yerine getirilmeyecekse imza niye atıldı?” diye sordu.

Ataoğlu, genel anlamda verilen teşviklerin geri dönüşümünün görülebilmesi için neler yapıldığını sorarak teşviklerin devamının neye dayandırıldığını, hükümetin İmar Planı’yla ilgili duruşunu sordu.

11/12/2019 15:28