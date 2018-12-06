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Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi raporu yayınlandı

KKTC Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi saat 10.44 itibarıyla durum raporu yayınladı.

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06/12/2018

Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi raporu yayınlandı

KKTC Afet  ve Acil Durum Yönetim Merkezi, ülkede yoğun yağışlara bağlı olarak meydana gelen sel ve su taşkınlarıyla ilgili “durum raporu” yayınladı.

GÜZELYURT

Başbakanlık tarafından saat 10.44 itibarıyla açıklanan Durum Raporu’nda,    dün gece saat 22.00 sıralarında kapanan Güzelyurt Kalkanlı yolunun Güzelyurt Belediyesi’nin müdahalesiyle trafiğe açıldığı kaydedildi.

Raporda Kalkanlı-Kılıçarslan yolunda mahsur kalan 5 vatandaşın, İlçe Kriz Yönetimi koordinesinde Polis, İtfaiye, Sivil Savunma ve Belediye ekiplerinin müdahalesiyle güvenli bölgelere nakledildiği belirtildi.

İSKELE

Dün  kapalı olan Tuzluca Kalecik kavşağındaki kopan enerji nakil hattının takibinin devam ettiği yer alan raporda  çalışmadan sonra yolun trafiğe açılacağı kaydedildi.

KAYBOLAN ŞAHISLAR

Kaybolan şahıslar için karadan ve havadan kurtarma çalışmaları yapıldığı ifade  edilen raporda, şunlar aktarıldı:

“Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde ilave önlemler alınıyor. Personel ihtiyaçları giderilmiştir bununla birlikte derenin doluluk oranı risk teşkil etmese de ilerleyen saatlerde yağışın ve yüzey akışının atmasıyla bu seviyenin yükseleceği düşünülerek bazı personelin izinleri iptal edilerek kum torbaları hazırlanmış ve hazırlanmaya devam ediyor. Muhtemel bir baskında bodrum katına girecek su için gerekli önlemler alınıyor. Bodrumdaki hayati önem arz eden cihazlar yukarı katlara alınıyor. Diğer sağlık merkezlerimizde yaşanabilecek sorunlara karşı uyarılar yapılmış ve önlemler alınmaktadır.112 ve ambulans ağı uygun yerlerde göreve hazır beklemektedir.”

Durum Raporunda, meteorolojik değerlendirmelerin sürdürüldüğü ve belirli aralıklarla kamuoyunun bilgilendirileceği  de belirtildi.

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TAGS: Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi, rapor, haber, kıbrıs
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