“Afet ve Acil Durum Yönetimi Yasa Tasarısı” Resmi Gazete’de yayımlandı

ads ads ads ads
19/09/2023

ads
“Afet ve Acil Durum Yönetimi Yasa Tasarısı” Resmi Gazete’de yayımlandı

 Afet ve Acil Durum Yönetimi Yasa Tasarısı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Yasa Tasarısı, ülke genelinde olası bir afet ve acil durumlara ilişkin verilmesi zorunlu hizmetin kriz yönetimi sırasında etkin bir şekilde yerine getirilmesi konusunda gerekli önlemlerin alınması, öncesinde afet ve acil duruma yönelik hazırlık ve ortaya çıkması muhtemel zararları önlemeye veya azaltmaya yönelik çalışmalar yapılması, herhangi bir afet ve acil durumunda müdahalenin planlanması ve sonrasında  gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmalarının yürütülmesi ve tüm bu çalışma ve planlama doğrultusunda diğer ilgili kurum ve kuruşlarla koordinasyonun sağlıklı bir şekilde sağlanması, söz konusu hususlarla ilgili stratejik politikalar geliştirip yürütülmesi ve uygulanması amacıyla hazırlandı.

Bu yasa tasarısı yanında Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı da yayımlandı.

19/09/2023 17:32
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: “Afet ve Acil Durum Yönetimi Yasa Tasarısı” Resmi Gazete’de yayımlandı
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.