Afgan kız bebek, açlıktan ölmek üzere olan ailesi tarafından 500 dolara satıldı

Afganistan, Taliban'ın Ağustos'ta iktidarı ele geçirmesinden bu yana ekonomisinde keskin bir bozulma görürken, dünyanın en büyük insani kriziyle karşı karşıya bulunuyor. Halkın açlıkla boğuştuğu ülkede, bir aile tanımadıkları bir adama kız bebeklerini 500 dolara (yaklaşık 4 bin 730 lira) sattı. Çocuğun akıbeti bilinmezken, aile başka çaresinin olmadığını savundu.

Afganistan'da açlıktan ölmek üzere olan ailesi tarafından bir kız bebek 500 dolara (yaklaşık 4 bin 730 lira) satıldı.

HALKIN YÜZDE 5'İ YETERLİ YİYECEĞE ERİŞEBİLİYOR

Taliban, geçen Ağustos ayından ABD’nin ülkeden kaotik çekilmesiyle birlikte Afganistan’da yönetimi ele geçirdi. Uluslararası yardım fonlarının dondurulduğu ülkedeki hanelerin yalnızca yüzde 5'i yeterli miktarda yiyeceğe ulaşabiliyor, bankaların önünde uzun kuyruklar oluşuyor.

Afganistan ekonomisi, Taliban'ın Ağustos ayında ülkenin kontrolünü ele geçirmesinden önce de sallantıdaydı. Ülkenin ekonomisi büyük ölçüde dış yardıma bağımlıydı. Dünya Bankası’nın verilerine göre, Afganistan gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yaklaşık yüzde 40'ı uluslararası yardımdan geliyor.

ULUSLARARASI FONLAR DURDURULDU

Ancak Taliban yönetimi devraldığından beri batılı ülkeler, Afganistan'ın Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) ile erişebileceği varlıklar da dahil olmak üzere uluslararası fonları dondurdu.

"DİĞER ÇOCUKLARIM AÇLIKTAN ÖLÜYORDU"

Ekonominin ciddi ölçüde bozulduğu Afganistan’da bu nedenle halk ciddi bir insani krizle karşı karşıya bulunuyor. Satılan bebeğin annesi, “Diğer çocuklarım açlıktan ölüyordu, biz de kızımı satmak zorunda kaldık. Keşke kızımı satmak zorunda kalmasaydım” dedi.

Kızın babası ise çöp toplayarak ailenin geçimini sağladığını ancak bu durumun artık hiçbir şey kazandırmadığını söyledi ve ekledi:

"Açlıktan ölüyoruz. Şu anda evimizde unumuz, yağımız yok. Hiçbir şeyimiz yok."

Kızının akıbetinin ne olacağı sorulduğunda, “Kızımın geleceğinin nasıl olacağını bilmiyorum. Bu konuda nasıl hissedeceğini de bilmiyorum. Ama yapmak zorundaydım" diye konuştu.

Herat'taki Sınır Tanımayan Doktorlar hastanesine giden BBC'den Yogita Limaye bebeğin yürümeye başladığında onu satın alan adam tarafından götürüleceğini söyledi.

Limaye, "Adam, şimdilik 500 doların yarısından fazlasını ödedi. Bu, aileyi birkaç ay idare eder. Adam, kızın çocuğuyla evleneceğini söyledi ama kimse ne olacağından emin değil” açıklamasını yaptı.

BM'DEN MİLYONLARCA KİŞİ İÇİN AÇLIK UYARISI

Öte yandan, Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı Dünya Gıda Programı (WFP), Afganistan'da 14 milyon insanın yardım sağlanmadığı takdirde 'açlığa doğru ilerlediğini' ve hayatlarını kaybedebileceklerini açıklamıştı.

25 Ağustos’ta yayımlanan raporda, Afganistan'daki milyonlarca kişinin kuraklık, Covid-19 salgını ve Taliban'ın ele geçirmesinin ülkeyi gıda kıtlığına sürüklemesi nedeniyle sorunlar çıkacağını aktarmıştı.

Dünya Gıda Programı, bu üç sorunun sürmesi durumunda ise dış yardım olmadan ülkede büyük bir açlık dalgasının olabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

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26/10/2021 13:47